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Sportcell'e değerlendirmelerde bulunan 23 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'e transfer sürecinin kendi talebiyle gerçekleştiğini belirterek, teknik ekiple görüşmesinin ardından bu karar için onay aldığını ifade etti.

Galatasaray'daki geleceğine ilişkin yöneltilen soruya da yanıt veren Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeyi sürdürmek istediğini dile getirdi.

Ayrılmayı gündemine almadığını söyleyen genç oyuncu, önünde en küçük bir fırsat dahi bulunsa bunun peşinden gitmeye devam edeceğini ve takımda kalabilmek adına tüm imkanlarını kullanacağını kaydetti.