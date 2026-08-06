Sportcell'e değerlendirmelerde bulunan 23 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'e transfer sürecinin kendi talebiyle gerçekleştiğini belirterek, teknik ekiple görüşmesinin ardından bu karar için onay aldığını ifade etti.

Kazımcan Karataş'tan Galatasaray cevabı: Yüzde 1 ihtimal bile varsa kovalayacağım - Resim : 1

Galatasaray'daki geleceğine ilişkin yöneltilen soruya da yanıt veren Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeyi sürdürmek istediğini dile getirdi.

Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı?Transfer döneminde 4 büyüklerin bilançosu: Hangi takım kaç oyuncu aldı?Spor

Ayrılmayı gündemine almadığını söyleyen genç oyuncu, önünde en küçük bir fırsat dahi bulunsa bunun peşinden gitmeye devam edeceğini ve takımda kalabilmek adına tüm imkanlarını kullanacağını kaydetti.