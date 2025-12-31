Galatasaray cephesinde, ara transfer dönemi için hareketli anlar yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Sarı-kırmızlı ekipte yol ayrılıkları da yaşanabilir. Süper Lig ekibi Başakşehir, genç sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş için Galatasaray’ın kapısını çaldı.

OKAN BURUK’TAN AYRILIĞA VETO

Durumu teknik heyete ileten yönetim, Okan Buruk’tan, “kadroda tutulmalı” cevabı aldı. Sezonun ilk devresindeki gibi kadro krizi yaşanma ihtimalinden dolayı Kazımcan Karataş, takımda kalacak.

SEZON PERFORMANSI

Ismail Jakobs’un sakatlık sorunu yaşaması, Eren Elmalı’nın da yokluğundan dolayı forma şansı bulan Kazımcan Karataş, oynadığı maçlarda gösterdiği performans ve azmiyle dikkatleri çekmeyi başardı. 22 yaşındaki sol bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı ve 1 de asist yaptı. Galatasaraylı futbolcu, Fenerbahçe maçında gösterdiği performans ve maç içindeki olaydan sonra alkış toplamayı başardı.