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Kaynak: Haber Merkezi

33 yaşında kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitiren Kazım Koyuncu’nun, yakın dostu Volkan Konak’tan müzisyen Selim Bölükbaşı’na sahip çıkmasını istediği ortaya çıktı.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan radyo programcısı Altekin Erginel’in anlattığına göre Koyuncu, Konak’a “Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al” diyerek birlikte çalıştığı Selim Bölükbaşı için destek istedi.

KOYUNCU’NUN İSTEĞİ 20 YILLIK BİRLİKTELİĞE DÖNÜŞTÜ

Kazım Koyuncu’nun yaşamını yitirdiği sene henüz 25 yaşında olan Selim Bölükbaşı, Volkan Konak’ın ekibine katıldı. Bölükbaşı, Konak’la yaklaşık 20 sene boyunca beraber çalışarak müzik kariyerini devam ettirdi.

Koyuncu’nun seneler önce dile getirdiği bu isteğin, iki müzisyen arasında uzun soluklu bir çalışma birlikteliğinin başlamasına vesile olduğu aktarıldı.

VOLKAN KONAK DA SAHNEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Volkan Konak, 31 Mart 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs’ta verdiği konser esnasında sahnede kalp krizi geçirdi. Konak, gerçekleştirilen müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazım Koyuncu’nun seneler önce gerçekleştirdiği bu çağrı, iki sanatçıdan sonra müzik dünyasında iz bırakan dayanışma hikâyelerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.