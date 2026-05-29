Yeniçağ Gazetesi
29 Mayıs 2026 Cuma
Anasayfa Aktüel Kazım Koyuncu’nun hayatı film oluyor... Başrol belli oldu

Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu’nun yaşamı “Kâzım” filmiyle beyazperdeye taşınıyor. Efsane sanatçıyı canlandıracak isim ise belli oldu. İşte detaylar...

Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu’nun yaşamı beyazperdeye taşınıyor.

25 Haziran 2005’te henüz 33 yaşındayken hayata veda eden, “Şair Ceketli Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan Karadeniz müziğinin efsane sanatçısı Kazım Koyuncu’nun yaşam öyküsü sinema filmi oluyor.

“Kâzım” adlı yapımın yönetmen koltuğunda, sanatçının hemşerisi olan ödüllü yönetmen Özcan Alper oturuyor. Uzun süredir proje üzerinde çalışan Alper, verdiği röportajlarda “Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyordu” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL MAKYAJ TEKNİĞİ UYGULANACAK

Usta sanatçı Kazım Koyuncu’ya hayat verecek oyuncu da netleşti.

Başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, “Kâzım” filminde unutulmaz sanatçıyı canlandıracak. Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in kaleme aldığı film için hazırlık kampına giren Üzümoğlu, bir süredir Uğur Baburhan’dan şan dersleri alıyor.

Oyuncunun yüzüne, Kazım Koyuncu’ya benzerliği artırmak amacıyla özel bir makyaj tekniği uygulanacağı öğrenildi. Oyuncu görüşmelerinin sürdüğü filmin çekimlerinin bu yaz başlaması planlanıyor.

