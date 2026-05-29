Kazım Koyuncu’nun hayatı film oluyor... Başrol belli oldu
25 Haziran 2005’te henüz 33 yaşındayken hayata veda eden, “Şair Ceketli Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan Karadeniz müziğinin efsane sanatçısı Kazım Koyuncu’nun yaşam öyküsü sinema filmi oluyor.
“Kâzım” adlı yapımın yönetmen koltuğunda, sanatçının hemşerisi olan ödüllü yönetmen Özcan Alper oturuyor. Uzun süredir proje üzerinde çalışan Alper, verdiği röportajlarda “Tanıdığın ve idolün olan bir sanatçının hayatını çekmek çok zor. Belli bir zaman geçmesi gerekiyordu” ifadelerini kullanmıştı.
ÖZEL MAKYAJ TEKNİĞİ UYGULANACAK
Usta sanatçı Kazım Koyuncu’ya hayat verecek oyuncu da netleşti.
Başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, “Kâzım” filminde unutulmaz sanatçıyı canlandıracak. Murat Uyurkulak, Erman Bostan ve Özcan Alper’in kaleme aldığı film için hazırlık kampına giren Üzümoğlu, bir süredir Uğur Baburhan’dan şan dersleri alıyor.
Oyuncunun yüzüne, Kazım Koyuncu’ya benzerliği artırmak amacıyla özel bir makyaj tekniği uygulanacağı öğrenildi. Oyuncu görüşmelerinin sürdüğü filmin çekimlerinin bu yaz başlaması planlanıyor.