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İngiltere’de iki kazı kazan biletinden 1 milyon sterlin (yaklaşık 61.457.150 Türk Lirası) ikramiye kazanan

Charlotte Cox, bu büyük kazancın ardından 3 aylık sevgilisinden ayrıldı. Eski sevgilisi Michael Cartlidge,

"Bilet fikri benimdi" diyerek paranın yarısını talep etti. Ülkede büyük yankı uyandıran tartışma mahkemeye taşındı.



Sözcü'de yer alan habere göre, İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan 39 yaşındaki biletleriyle hayatını değiştirecek 1 milyon sterlinlik (61.457.150 TL) büyük ödülün sahibi oldu.

Bu büyük kazanç, Cox’un özel hayatında beklenmedik bir kırılma noktası yarattı. Genç kadın, ikramiyeyi kazandıktan kısa süre sonra yaklaşık üç aydır birlikte olduğu 41 yaşındaki erkek arkadaşı Michael Cartlidge ile yollarını ayırdı. Ayrılığın hemen ardından yaşanan para krizi ise tarafları mahkemelik etti.

'PARA TRANSFER EDİLEMEDİ'

Eski sevgili Michael Cartlidge, büyük ikramiyenin yarısı olan 500 bin sterlinin (yaklaşık 30.728.575 TL) kendisine verilmesi gerektiğini savunuyor.

Mahkemede hakkını arayan Cartlidge, biletleri alma fikrinin tamamen kendisine ait olduğunu, biletleri bizzat seçtiğini ve o esnada ödeme yapmak için Cox'a mobil bankacılık üzerinden para göndermeye çalıştığını öne sürdü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, market içindeki sinyal eksikliği nedeniyle paranın o an transfer edilemediği belirtilirken, market çalışanının da olay günü kasada yaşanan bu diyalogları doğrulayan ifadeler verdiği bildirildi.

PİYANGO ŞİRKETİ KARARINI AÇIKLADI

Yaşanan kriz üzerine İngiltere Milli Piyangosu'nun eski işletmecisi Camelot ve yeni hamisi Allwyn, marketteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemenin ardından piyango şirketi resmi kararını açıkladı ve ikramiyenin tamamını Charlotte Cox'a ödedi. Şirket yetkilileri, yasal kurallara göre hak sahibinin yalnızca biletin arkasında adı ve adresi yazan kişi olduğunu net bir dille vurgulayarak davanın kendi taraflarında kapandığını belirtti.

GÖZLER MAHKEMEYE ÇEVRİLDİ

Ödülü banka hesabına çeken Charlotte Cox, vakit kaybetmeden lüks otomobiller satın aldı, tatile çıktı ve

çeşitli yatırımlarla parasını değerlendirmeye başladı. Hukuki süreç henüz tamamen sonuçlanmış değil.

İngiltere'deki Cambridge Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında dosya ileri bir tarihe ertelendi. Eğer mahkeme eski sevgiliyi haklı bulursa, paranın büyük kısmını harcayan Cox'u ciddi bir geri ödeme yükümlülüğü karşı karşıya bırakabilir.