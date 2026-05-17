Havran ilçesindeki Kumluca Çam Fıstığı Mesire Alanı’nda hayata geçirilen büyük buluşma, TRAC Genel Merkezi ile TRAC Edremit Şubesi koordinasyonunda gerçekleştirildi. Afet anlarında alternatif iletişim yöntemlerini devreye almayı amaçlayan organizasyona; AFAD, İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği ve Edremit Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü kurtarma ekipleri katılım sağladı. Tatbikatta, olası afetlerde kesilen hatların alternatif kanallarla nasıl yeniden kurulacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatın en dikkat çekici bölümünü, TRAC Afet Yönetim Projesi çerçevesinde hazırlanan "kayıp vakası senaryosu" oluşturdu.

Alternatif Güç Kaynakları: Deprem gibi afetlerde GSM şebekelerinin çökmesi ve enerji hatlarının kesilmesi ihtimaline karşı telsiz amatörleri, tamamen alternatif enerji kaynaklarını kullandı.

Kesintisiz Haberleşme Ağı: Sahada kurulan HF, VHF ve UHF istasyonları sayesinde, arama kurtarma personeli ile kriz merkezi arasında güçlü bir haberleşme köprüsü kuruldu.

Koordinat Takibi: Senaryo gereği sarp arazide mahsur kalan ve ulaşılamayan vatandaşların konum bilgileri, telsiz frekansları üzerinden kriz merkezine anlık iletilerek operasyon başarıyla tamamlandı.

Organizasyon kapsamında katılımcı arama kurtarma derneklerine yönelik profesyonel haberleşme eğitimleri de verildi. Ayrıca ekipler, doğada teknolojik cihazlar yardımıyla yön bulmayı temel alan ARDF (Amatör Telsiz Yön Bulma) yarışmalarında yeteneklerini sergileyerek zorlu bir sınav verdi.