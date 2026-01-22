Çanakkale Bayramiç’te bir araya gelen yaşam savunucuları, Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni projesine karşı tepki göstermek için buluştu.

Yargı kararlarına rağmen devam eden maden faaliyetlerine tepkiler yükselirken vatandaşlar, işletme ruhsatının iptal edilmesini istedi. Öte yandan ilk olarak, Hacıbekirli köylü kadınların açtığı “işletme ruhsatı iptali” davası ile ilgili, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’ne müdahillik dilekçeleri sunuldu. Ardından da Bayramiç Savcılığı tarafından yürütülen “kapsamlı suç duyurusu” dosyasına toplu dilekçe verilerek yeni beyan ve deliller eklendi.

"RUHSAT SAHASINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İVEDİLİKLE DURDURULMALIDIR”

Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından Bayramiç Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan okudu.

Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı,

"Ruhsat sahasında yürütülen faaliyetler ivedilikle durdurulmalıdır. Hukuka aykırı şekilde düzenlenen ve yargı kararlarına aykırı olan tüm işletme izinleri derhal iptal edilmelidir. Mahkeme kararlarının etkisizleştirilmesine yol açan idari uygulamalara son verilmelidir. Kamu yararını ve yaşam hakkını esas alan etkin denetim ve yaptırım mekanizmaları işletilmelidir. Kapsamlı suç duyurumuz ivedilikle değerlendirilmelidir. Şikâyetçi olunan idarelerce verilen ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararları iptal edilmelidir. Ruhsat iptalini gerektiren koşullar açıkça oluşmuştur. Bu nedenle maden işletme ruhsatı iptal edilmelidir. Proje kapsamında orman alanları yok edilmiş, köylülerin tarlaları kamulaştırılarak ellerinden alınmıştır. Kocabaş Çayı ile Hacıbekirler 1 ve 2 göletleri şirkete tahsis edilerek su varlıklarına el konulmuştur. Hukukun üstünlüğü, çevrenin korunması ve yaşam hakkı sağlanana kadar mücadelemiz sürecektir."

NE OLMUŞTU?

Kazdağları’nda ekolojik yıkıma yol açacağı ifade edilen Halilağa Bakır Madeni projesine karşı devam eden hukuk mücadelesinde önemli bir kazanım elde edilmişti. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan tarafından açılan davada Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Madeni için verilen işletme izni iptal edilmişti.

Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, işletme izninin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verilen alanın dışına taşacak şekilde düzenlendiğini belirledi. Mahkeme, işlemi hukuka aykırı buldu. Kararda, maden işletme izni verilebilmesi için gerekli izinlerden birinin ÇED izni olduğuna dikkat çekildi.

ÇED süreci tamamlanmamış alanlar için maden işletme izni verilmesinin mevzuata aykırı olduğu belirtildi. İşletme izninin, çevresel etki değerlendirmesine tabi tutulan alanın dışına taşamayacağı kaydedildi. Öte yandan ruhsatı düzenleyen Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün işlemleri de değerlendirildi. ÇED sürecinde verilen taahhütlere aykırı davranılması halinde idari yaptırım uygulanması gerektiği hatırlatıldı.