Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Doğal zenginlikleriyle öne çıkan Kazdağları Milli Parkı'nda yaşamını sürdüren bir karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlarca görüntülendi.

Zengin bitki çeşitliliği, yüksek oksijen seviyesi ve mitolojik değeriyle bilinen 1774 metre rakımlı Kazdağları; geniş orman alanları ve su kaynaklarıyla "Bin pınarlı dağ" adıyla da anılıyor. Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Bayramiç ilçeleri arasında uzanan bu özel ekosistemde kaydedilen görüntülerde, karacanın patikada sakince ilerlediği görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, fotokapana yansıyan anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kazdağları'nın bol oksijenli ormanlarında kimler devriyede bir bakın. Fotokapanımıza yakalanan bu zarif karaca, patikada sessiz adımlarla yürürken aniden bir mola veriyor. Kendi halinde çalıları incelerken, adeta ormanın zarafetini temsil ediyor. DKMP olarak Kazdağları'ndaki bu zengin ve yaban hayatı dolu ekosistemi koruyor, onların doğal yaşam döngülerini sürdürmelerini sağlıyoruz"