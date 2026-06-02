Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun 2026/1 sayılı kararı doğrultusunda milli parka girişlere kısıtlama getirildi.

Bu kapsamda, Edremit Körfezi’ne bakan alanlarda 15 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında sınırlama uygulanacak.

19 BİN HEKTARLIK ALAN KAPSAMDA

Alınan karar doğrultusunda milli park içerisindeki belirli koruma ve gezi alanları dışındaki tüm bölgeler ziyaretçilere kapatılacak.

Yasak; Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı başta olmak üzere Beypınarı, Düden, Kirsealan, Tavşanoynağı, Çamlıbel, Tahtakuşlar, Akyer, Güre Kavurmacılar ve Zığındere mevkilerini kapsayan yaklaşık 19 bin hektarlık geniş bir alanı içeriyor.

BAZI ALANLAR ZİYARETE AÇIK KALACAK

Milli park içerisindeki bazı günübirlik kullanım alanları ise kısıtlamadan muaf tutuldu.

Yayla Çadırlı Karavanlı Kamp Alanı, Hasanboğuldu Günübirlik Alanı, Pınarbaşı Günübirlik Alanı ve Cam Seyir Terası vatandaşların kullanımına açık olmaya devam edecek.

YANGIN RİSKİNE KARŞI UYARI

Yetkililer, yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı.

Belirlenen alanlar dışındaki ormanlık bölgelere kesinlikle girilmemesi çağrısında bulunuldu.