Kazayla mı, mucizeyle mi? Dünyayı değiştiren tesadüfi buluşlar

GELİŞMİŞ ŞEFFAF CAM

Yanlış sıcaklıkta eritilen kum, mimariyi değiştirdi.

DİNAMİT

Daha güvenli patlayıcı arayışı, çok daha güçlü bir sonuç verdi.

KAUÇUK VULKANİZASYON

Yanlış ısıtma, dayanıklı lastikleri ortaya çıkardı.