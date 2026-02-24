Dursunköy Hadımköy Caddesi’nde meydana geldi. 34 PHF 53 plakalı kamyonet, Hadımköy-Dursunköy istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savruldu.

Aynı caddede trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki yolcunun yardımına koştu.

Araçtan çıkarılan iki kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine tedbir amaçlı teslim edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri Dursunköy Hadımköy Caddesi’nde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

