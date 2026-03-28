Aksaray’da alkollü araç kullanan bir sürücü, karıştığı kaza sonrası ağır yaptırımlarla karşılaştı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Sadi K. (42) yönetimindeki 42 HT 332 plakalı otomobil, şehir merkezi yönünde ilerlediği sırada karşı yönden gelen Yunus Emre S. (32) idaresindeki 68 AGJ 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sürücülere alkol testi uyguladı.

Yapılan ölçümde Sadi K.’nın 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aday sürücü olduğu belirlenen şahsın ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kendisine 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.