Kazakistanlı Mikhail Shaidorov ülkesine 32 yıl sonra Kış Olimpiyatları’ndaki ilk altın madalya kazandırma başarısnı gösterdi. Gümüş madalyayı Kagiyama Yuma alırken, bronz madalya ise yine aynı ülkeden Sato Shun'a gitti.

21 yaşındaki Shaidorov, tarihi bir başarıya imza atarak ülkesini gururlandırdı.

Kazakistan, Kış Olimpiyatları’ndaki son altın madalyasını 1994 Lillehammer’da Vladimir Smirnov ile erkekler 50 kilometre kayaklı koşuda kazanmıştı.

ILİA MALİNİN ŞAŞIRTTI

2026 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde büyük bir sürpriz yaşandı. Yarışmanın favorisi Ilia Malinin iki kez düşerken, serbest programda 15, genel klasmanda ise 8. olabildi.

Ilia Malinin, “Hayatımdaki tüm travmalar kafama üşüştü.” dedi.