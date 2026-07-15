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Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Lübnan’ın güneyinde görev alacak barış gücü personeli, uluslararası standartlarda düzenlenen zorlu ve çok aşamalı bir eğitim sürecinden geçirildi. Görev süresi boyunca Hint askeri birliği bünyesinde entegre olarak çalışacak olan askerler, bölgedeki istikrarın korunması için kritik rol üstlenecek.

UNIFIL KAPSAMINDA HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENECEKLER?

BM Güvenlik Konseyi’nin yetki çerçevesinde hareket edecek olan Kazak barış gücü birliği, bölgede şu stratejik faaliyetleri yürütecek:

ATEŞKESİN GÖZETİMİ: BÖLGEDEKİ ÇATIŞMASIZLIK ORTAMININ KORUNMASI.

Güvenlik İzleme: Operasyonel bölgedeki güvenlik durumunun 7/24 takibi.

Yerel Koordinasyon: Yerel yönetimler ve bölge halkı ile sürdürülebilir iş birliği.

İnsani Yardım: İnsani yardım faaliyetlerine güvenlik refakati sağlanması.

Devriye ve Koruma: BM tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve aktif devriye faaliyetleri.

11. Rotasyon ve Uluslararası Başarı

Kazakistan’ın bu misyona katılımı, ilk kez gerçekleşen bir olay değil. Lübnan’a gönderilen bu birlik, Kazakistan’ın 11. barış gücü rotasyonunu temsil ediyor. Geçmiş dönemlerde de UNIFIL bünyesinde görev yapan Kazak askerleri; profesyonellikleri, disiplinli yaklaşımları ve çok uluslu görev ortamına hızlı uyum sağlama yetenekleriyle BM komutanlığından ve uluslararası ortaklardan her zaman yüksek övgü toplamıştı.

ULUSLARARASI GÜVENLİĞE STRATEJİK KATKI

Kazakistan Savunma Bakanlığı, bu tür operasyonların sadece uluslararası barışa katkı sağlamadığını, aynı zamanda Kazak askerlerinin çok uluslu birliklerde görev alarak eşsiz bir saha tecrübesi kazandığını vurguluyor. Kazakistan’ın BM bünyesindeki bu aktif rolü, ülkenin uluslararası arenadaki saygınlığını pekiştiren en önemli diplomatik ve askeri hamleler arasında yer alıyor.