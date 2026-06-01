Kazakistan’dan Muğla’nın Dalaman ilçesine direkt uçuşlar kapsamında Almatı’dan yapılan ilk seferde Dalaman Havalimanına gelen 176 yolcu, terminalde havalimanı yetkilileri tarafından çiçekler ve Kazakistan’a özgü geleneksel ikramlarla karşılandı.

Bu yeni bağlantı, Dalaman Havalimanı’nın uluslararası uçuş ağını güçlendirme ve bölgeyi farklı pazarlara açma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğu belirtildi.

Yaz sezonu boyunca sürecek seferler kapsamında Air Astana, Kazakistan’dan Dalaman’a haftada 4 uçuş gerçekleştirecek. Programda Almatı’den 2, Astana’dan ise 2 frekans olacak.