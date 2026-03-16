Kazakistan’da anayasa referandumu sona erdi. Ülkede kayıtlı 12 milyon 461 bin 796 seçmenin 6 milyon 471 bin 378’i sandığa gitti. Bu sayı, seçmenlerin yüzde 51,93’ünü oluşturdu. Böylece, referanduma katılma hakkına sahip vatandaşların yarısından fazlasının sandığa gitmesiyle kanuna göre referandum geçerli sayıldı.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunun sandıkların kapanmasıyla paylaştığı ön sonuçlara göre, ülkede düzenlenen anayasa referandumuna katılım oranı yüzde 73,24 olarak açıklandı. Bu sayıya göre, 9 milyon 126 bin 850 Kazakistan vatandaşı yeni anayasanın kabul edilip edilmemesi konusunda kararını vermek için oyunu kullandı.

YENİ ANAYASADA NELER DEĞİŞTİ?

Onaylanan yeni anayasa, ülkenin parlamento yapısını sadeleştirirken 1996 yılında kaldırılan devlet başkan yardımcılığı makamını yeniden kuruyor. Yeni anayasa ayrıca devlet başkanına, başkan yardımcısını ve diğer bir dizi kilit yetkiliyi doğrudan atama yetkisi tanıyor.

Hem eski hem de yeni anayasa, devlet başkanlığı görevini 2022 yılında Tokayev tarafından getirilen yedi yıllık tek bir dönemle sınırlandırıyor. Ancak anayasanın onayı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Analistler, Tokayev'in görev süresini sıfırlayarak makamında kalabileceğini yorumluyor. Kabul edilen yeni anayasanın, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev'e 2029 sonrasında da iktidarda kalmasına imkan tanıyabilecek bir yasal boşluk sağlayabileceği ya da görev süresi sınırlarını sıfırlayabileceği iddia ediliyor.

Onaylanan yeni anayasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Böylece ülkenin 30 yıllık tarihinde 3’üncü defa anayasa değişti.