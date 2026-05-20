Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhuriyetin Afrika kıtasına yönelik açılımlarına dikkat çeken Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kenya Devlet Başkanı Ruto’nun bu ziyaretinin ilk resmi ziyaret olması yönüyle tarihi bir önem taşıdığını belirtti. Geçen yıl Kazakistan’ın Nairobi’de büyükelçilik açtığını hatırlatan Tokayev, şu ifadeleri kullandı:

"Kenya, Afrika kıtasındaki en önemli ve güvenilir ortaklarımızdan biridir. Son yıllarda finans, tarım ve lojistik alanlarında kaydettiği ilerlemeyle uluslararası arenadaki etkinliği giderek artıyor. Biz de ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük önem veriyoruz."

MOMBASA LİMANI İLE AFRİKA PAZARINA TAHIL KÖPRÜSÜ

Görüşmelerde öne çıkan en stratejik konulardan biri lojistik ve gıda güvenliği oldu. Tokayev, Kazakistan’ın kaliteli tahıl ve tarım ürünlerinin Doğu ve Orta Afrika pazarlarına ulaştırılmasında Kenya'nın dünyaca ünlü Mombasa Limanı’nın aktif olarak kullanılmasının masaya yatırıldığını açıkladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak ve ilişkileri kurumsal bir zemine oturtmak amacıyla bir "Kazakistan-Kenya İş Konseyi" kurulması önerilirken; iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılması ihtimalinin de güçlü bir şekilde değerlendirildiği aktarıldı.

RUTO: KAZAKİSTAN BİZİM İÇİN AVRASYA’YA AÇILAN KAPIDIR

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise Astana’daki görüşmelerin son derece yapıcı ve verimli geçtiğini vurguladı. Kazakistan’ı Orta Asya ve Avrasya coğrafyasında stratejik bir merkez olarak gördüklerini belirten konuk devlet başkanı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kenya da Kazakistan için Doğu ve Orta Afrika’ya açılan güvenli bir kapı olacaktır. Mombasa ve Lamu limanlarımız, bölgesel ticaret adına Kazakistan'ın kullanımına hazırdır. Ayrıca Kazakistan’ın e-devlet, yapay zeka ve uzay teknolojileri alanındaki muazzam tecrübesinden faydalanmak istiyoruz."

KRİTİK ALANLARDA 6 DEV ANLAŞMA İMZALANDI

Zirvenin sonunda, iki ülke arasındaki ilişkilerin yasal ve operasyonel altyapısını güçlendirecek stratejik adımlar atıldı. Liderlerin huzurunda iki ülke heyetleri arasında; dijitalleşme, ulaştırma, turizm, madencilik, uzay teknolojileri ve finans alanlarını kapsayan 6 ayrı işbirliği anlaşmasına imza atıldı.