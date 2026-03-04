Kaza, dün saat 15.15 sıralarında Esentepe Mahallesi 2424. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, araç kiralama uygulamasından kiraladıkları otomobille ilerleyen bir grup ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler arasında yaşanan takip sırasında, hafif ticari araç otomobile çarptı.

KAZA KAMERADA

Kazada park halindeki diğer araçlar da hasar gördü. Kaza sonrasında 34 KBB 147 plakalı kiralık araçtaki 5 kişi olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hafif ticari aracın otomobile ve park halindeki bir araca daha çarptığı görülüyor. Daha sonra hafif ticari araçtaki gençlerin kaçtığı ve otomobil sürücüsünün kovaladığı anlar yer aldı. Öte yandan tam kaza sırasında kaldırımda olan insanların da kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.