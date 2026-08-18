Kazadan kurtuldu, ihmale yenik düştü: Hastane bahçesinde iki gün baygın yattı

Beşşar Al Tawıl’in diğer kuzeni Ahmet Hac Hüseyin ise "Kuzenim 22 yaşındaydı. Tek başına, bekar evinde kalıyordu. Tekstilde çalışıyordu, bütün ailesi Suriye'de. Ben de aynı şekilde, sanal medyadan öğrendim. Biz hastaneye gidip aldık çocuğu. Onu gördüğümüzde konuşmuyordu, gözleri de kapalı, baygındı. Ayakta da duramıyordu. Hastaneye girdik, sorduk doktorlara. 'Tedavilerini yaptık' dediler. Herhangi bir tedavi olmamış çocuk, baygın bir haldeydi. Kuzenime çarpan kişi 80 kilometreyle nasıl bu hızla nasıl gidebilir ki. Biz diğer hastaneye götürdüğümüzde doktorlar kuzenimin beyin kanaması geçirdiğini ve kafatasında bir de basınç olduğunu söyledi. Başka bir hastaneye kendimiz götürdük. Orada 2 hafta kaldı. Sonra bize 'Vefat etti'' diye haber geldi. 2 gün hastanenin önünde yatmış. Herhangi bir şey söylemediler bize. Şikayetçiyiz" diye konuştu.