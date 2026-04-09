Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi, Bucak'a getirildi.

İlk tören, Bucak'a bağlı Kargı köyünde Yeter Gümüş ve Hayrunisa Karaca için yapıldı.

Törene; Kaymakam Can Kazım Kuruca, Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Kocaaliler Belde Belediye Başkanı İlyas Delen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gümüş ve Karaca'nın cenazeleri, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Adil Özkan, eşi Gülsüm Özkan, Cemile Çakır ve Elmas Yüce'nin cenazesi Kocaaliler beldesinde, Zeynep Minaz'ın cenazesi ise Kocaaliler'e bağlı Kayı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.