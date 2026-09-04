Kaynak: İHA

İcikli köyü yolu üzerinde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Akkuzu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Akkuzu için Çobanköy köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanan Akkuzu, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Akkuzu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Genç hafızın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.