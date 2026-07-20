Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Şanlıurfa’da Halfeti-Birecik karayolunun 35'inci kilometresinde meydana gelen korkunç kazada, Halfeti yönünden Gaziantep istikametine ilerleyen Ali Aydın yönetimindeki hafif ticari araç ile dönüş yapmak isteyen Yüsra Sezer idaresindeki otomobil çarpıştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede otomobilde bulunan Güneş Sezik (44), Zemzama Sever (67) ve Zeynep Sezik'in (16) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazada yaralanan Ayşe Aydın (51), Beyzanur Aydın, Yüsra Sezer (28), Sevgi Sezik (24), Ahmet Sever (8), Ayşe Sever (34), Esmanur Sever (5) ve Minelnur Sever (11) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verilirken, yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan iki araçta bulunan kişilerin Diyarbakır ve Şırnak'tan, Şanlıurfa'nın turistik ilçeleri Halfeti ve Birecik'i gezmek amacıyla kente geldikleri belirtildi. Günübirlik gezinin ardından dönüş yoluna çıkan grubun trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların panikle olay yerine yöneldiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.