Nevşehir’de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından yaşananlar dikkat çekti. Kaza yapan sürücü, araçtan indikten sonra otomobili yanındaki kişiye aldırarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Olay, 20 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, Nevşehir Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ç. idaresindeki 50 DL 799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

ARACI ALIP KAÇTI

İddiaya göre, alkollü olduğu belirlenen sürücü araçtan indikten sonra yanında bulunan Y.D., otomobili “müsait bir yere çekeceğim” diyerek alıp olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde kalan K.Ç. ise polis ekiplerine aracı kendisinin kullanmadığını öne sürdü.

Bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren sürücü, hakaret ve tehditlerde bulundu.

ALKOL GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kaçan sürücü kısa sürede araçla birlikte yakalanarak olay yerine getirildi. Yapılan alkol testinde K.Ç.’nin 239 promil, Y.D.’nin ise 179 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza yapan sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira ceza kesilirken ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Aracı kaçıran kişiye ise çeşitli ihlallerden toplam 230 bin lira ceza uygulandı ve ehliyetine el konuldu.

Her iki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.