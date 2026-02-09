Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.
Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 6'ncı kilometresinde gece saatlerinde meydana geldi.
SÜRÜCÜ OTOMOBİLİNİ TERK EDİP KAYIPLARA KARIŞTI
Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.
İsmi öğrenilemeyen sürücü ise kazanın ardından otomobili bırakarak olay yerinden ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından aracı otoparka çekti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.