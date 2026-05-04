Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin su kanalında asılı kaldığı kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Ahmediye – Boğazkent güzergahı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ö. yönetimindeki 07 BRB 870 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki su kanalında asılı kalarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye nakledildi.

Hastanede tedavi altına alınan Ali Ö.’nün genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.