Nevşehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilginç anlar yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkan otomobilin sürücüsü, araçtan kurtarıldıktan sonra olay yerinden kaçıp çalılıkların arasına saklandı.

Kaza, Nevşehir-Niğde karayolu üzerindeki Göre beldesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobili kullanan Erhan Ş., seyir halindeyken kontrolü kaybetti. Savrulan araç önce refüjdeki ağaçlara, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

ÇALILIKTA SAKLANIRKEN BULUNDU

Sağlık ekiplerine teslim edilmek istenen sürücü, bir anda kaçarak yol kenarındaki evin bahçesine girdi ve çalıların arasına gizlendi. Ekipler tarafından kısa sürede bulunan sürücü, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

Sürücünün ekiplere, “Benim bir şeyim yok. Gelirsem emniyetle başım belaya girer” dediği öğrenildi. Yapılan kontrolde 228 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.