Kaynak: DHA

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Çatal Sokak üzerinde seyreden 34 HLC 324 plakalı otomobil ile Harman Sokak üzerinde seyir halinde olan 34 HYM 076 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle 34 HLC 324 plakalı otomobilin sürücüsü yaptığı manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokakta bulunan bir apartmanın boşluğuna düştü. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşen araç ise vinçle olay yerinden kaldırıldı.

‘GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTİYORUZ’

Mahallede yaşayan Mert Koymat, “Çatal Sokak ile Harman Sokak birleşiminde her gün olan bir durum. Mahalle sakiniyiz. Burada oturuyoruz.

Her gün bu durumla karşılaşıyoruz. Bir tane araç apartman boşluğuna doğru uçuyor. Manevra esnasında fren yerine gaza basıyor diğer arabaya sürtüyor. Sürtmenin etkisiyle fren yerine gaza basıyor.

Apartman boşluğunda görünen yere uçuyor. İki yaralı var biri ağır diğeri hafif yaralı. Biz buraya müracaat etmiştik daha önce. Kasis istedik. Orada dur yazısı var ama kimse uymuyor. Trafik damlası da söyledik ama. Burada her gün kaza oluyor.

Özellikle burayı bilmeyen insanlar her gün günde 2-3 defa kazayla karşılaşıyoruz. O şekilde artık alıştık yani. Yaralanmalı kaza olmuştu daha önceden. Lüks bir araçla çarpıştılar burada. Yaralanma kaza olmuştu. Buraya kasis, trafik damlası söyledik ama yardımcı olan olmadı.

Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Can her şeyden çok önemli. Can güvenliğimiz için kasis veya trafik damlası olursa iyi olur" dedi.

'1 TANE YARALININ BİLİNCİ YERİNDE DEĞİLDİ'

Ahmet Aksoy, “Siyah araç buradaki apartmanın önündeki boşluğa düştü. İki tane yaralı vardı. 1 tane yaralının bilinci yerinde değildi. Diğeri biraz daha iyiydi. Evim yakın olduğu için sese geldim. Sese geldiğimde zaten araba aşağıya uçmuştu. Yaralıları ambulansa koydular" dedi.