İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, kazanın ardından sürücü ile yanında bulunan kişi araçtan inerek farklı yönlere koşarak olay yerinden uzaklaştı.
KAZA KAMERADA
Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı ve araçta bulunan kişilerin olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.