Kaza raporunu bir babanın ısrarı değiştirdi: Asil kusurlu sürücü tutuklandı

Ailenin avukatı Iyaz Çimen ise, "14 Temmuz'da gerçekleşen kaza neticesinde ilk etapta trafik polisi tarafından düzenlenen kaza tutanağında müvekkilim Yusuf Büyüktaş asli kusurlu görünüyordu. Çünkü diğer şüpheli araç sürücüsünün beyanına göre düzenlenmişti tutanak. Ancak daha sonrasında yaklaşık 1,5 aylık bir mücadelenin neticesinde Ömer Büyüktaş tarafından bulunan kamera kaydıyla aslında maddi gerçek ortaya çıktı ve bu noktada da aslında asli kusurun şüpheli araç sürücüsünde olduğu tespit edildi. Buna dair de Savcılık makamı tarafından aldırılan yeni bir kusur bilirkişi raporuyla birlikte olayda mağdur taraf olan Yusuf'un aslında herhangi bir kusurunun olmadığı ortaya çıktı. Daha sonrasında da 70’inci günde vermiş olduğu hayat mücadelesini maalesef kaysetti müvekkilim ve suçun türünde bir değişiklik oldu. Taksirle yaralama suçu bu sefer taksirle öldürmeye dönüştü ve nitekim olayda da kusurun asli kısmının şüphelide olması ve suçun türündeki değişiklikten dolayı da tutuklama tedbirine başvuruldu” diye konuştu.