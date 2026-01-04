Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaptığı sırada kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal’dan acı haber geldi.

Yukarıyapıcı Göleti’nde yapılan çalışmada genç kadının cansız bedeni bulundu.

NE OLMUŞTU?

Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla 27 Aralık’ta, Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti kıyısına kamp yapmaya gitti. 28 Aralık saat 12.09’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın ardından Kumal’ın 16 ATB 289 plakalı aracıyla gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını ve haber alamadığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kumal'ın cansız bedeni Yukarıyapıcı Göleti’nde bulundu.



