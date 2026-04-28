Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı’nda meydana geldi. E.G.'nin kullandığı 34 PIY 029 plakalı otomobil, park halindeyken sürücünün hareket ettirip yola çıkardığı C.U. yönetimindeki otomobile çarptı.

Savrulan E.G.'nin otomobili, yaklaşık 25 metre taklalar attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki araçta yaralanan 2'si çocuk, 5 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.