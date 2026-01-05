Trafik canavarı tramvaydan inen 3 yayayı ezdi geçti. Aracı olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi M.D. olduğu iddia edilen şahsın idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvaydan inen 3 yayaya çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yayalar metrelerce savruldu. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçtı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARACI BIRAKIP KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yayaların hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazaya karışan otomobil ise, olayın gerçekleştiği yerden 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



"BURAYA GELDİĞİMİZDE DE ORTALIK KARIŞMIŞTI, CESETLER VARDI"

Olaya tanık olan vatandaş Berkay Akçeşme, "Biz sadece kaçan aracı gördük. Buraya geldiğimizde de ortalık karışmıştı, cesetler vardı. Tramvaydan inenlere vurmuş, 3 ölü var ama yaralı yok. Araba çok süratliymiş, aşağıya kadar sürüklemiş" dedi.

Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İsmi M.D. olduğu iddia edilen sürücünün ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Eskişehir’de otomobilin süratle çarpması sonucunda ölen yayaların kimlikleri belli oldu.

Eren Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 3 kişiden birisi olan 20 yaşındaki Eren Akyol’un 5 gün sonra askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Samiye Saygı’nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hizmetli olarak çalıştığı bilgisi edinildi.

Hayatını kaybeden yayaların cenazeleri, otopsileri için hastane morguna kaldırıldı.