Kaz Dağları’nda yürütülen Halilağa Bakır Madeni projesi, bir yıl arayla çekilen uydu görüntüleriyle yeniden tartışma konusu oldu. Görseller, bölgedeki ormanlık alanların kısa sürede önemli ölçüde değişime uğradığını ortaya koydu.

Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Esmaül Hüsna Aslan tarafından paylaşılan verilerde, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki proje sahasının 2023 ve 2024 yılları arasındaki dönüşümü dikkat çekti.

BİR YILDA ŞANTİYE SAHASINA DÖNÜŞTÜ

15 Mart 2023 tarihli görüntülerde yoğun bitki örtüsüyle kaplı olan alanın, 15 Mart 2024’e gelindiğinde büyük ölçüde temizlendiği, geniş yolların açıldığı ve tesis yapılarının inşa edildiği görüldü.

Söz konusu projenin Cengiz Holding’e ait olduğu belirtilirken, ortaya çıkan değişim kamuoyunda yeniden tartışma başlattı.

“VAHŞİ MADENCİLİK” TEPKİSİ

Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan dönüşümü “vahşi madencilik” olarak nitelendirdi. Açıklamasında, kısa sürede gerçekleşen değişimin boyutuna dikkat çekerek bölgedeki doğal yapının ciddi şekilde etkilendiğini savundu.

Uzun süredir çevre örgütleri ve yerel halk tarafından eleştirilen Halilağa Bakır Madeni projesi, ekosistem üzerindeki etkisi ve su kaynaklarına yakınlığı nedeniyle gündemdeki yerini koruyor.