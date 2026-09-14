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Kaynak: DHA

Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Altay, yaşadığı mali ve idari krizin gölgesinde geleceğini şekillendirecek kritik bir sürece girdi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden siyah-beyazlılar, sezonun ilk iki haftasını 2 puanla tamamlarken kulübün yönetimindeki belirsizlik ise devam ediyor. Geçen ay başkanlık görevinden istifa eden Sinan Kanlı'nın kulübe kayyum atanması için yaptığı başvuru yarın mahkemede görüşülecek.

Ancak kritik dava öncesinde Kanlı'dan gelen açıklamalar, Altay'da farklı bir senaryoyu da gündeme taşıdı.

ALTAY'I YALNIZ BIRAKMADI

Görevinden ayrılmasına rağmen takımdan uzaklaşmayan Sinan Kanlı, Altay'ın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı Denizli İdmanyurdu ve Karşıyaka derbilerini protokol tribününden takip etti.

Takımın mevcut şartlara rağmen verdiği mücadeleye dikkat çeken Kanlı, mahkemeden çıkacak sonuca göre yeniden sorumluluk üstlenebileceğinin sinyalini verdi.

Sinan Kanlı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Kapalı mahkemeye sadece avukatlar girecek. Ret kararı da çıkabilir. Yönetime kayyum atanırsa olağanüstü genel kurul kararı alınacak. Şu an için aday olmayı düşünmüyorum. Hiçbir şey çıkmazsa kulüple ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Takımın, 'Sahipsiz' dediğimiz hali ortada. Çocuklar aslanlar gibi mücadele ediyor"

KAYYIM İHTİMALİ MASADAN KALKABİLİR

Kanlı'nın özellikle "Kulüple ilgilenmek zorunda kalabiliriz" sözleri, yeniden başkanlık için devreye girebileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Mahkemenin kayyum talebini reddetmesi halinde Altay'daki yönetim krizinin nasıl çözüleceği merak edilirken, Kanlı'nın geri dönüş ihtimali yeni bir seçenek olarak öne çıktı. Siyah-beyazlı kulüpte Vahdettin Heyal ve Ali Can Acar'ın da başkanlığa talip olduğu belirtiliyor.

SAHADA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Yönetim cephesinde kritik süreç devam ederken Altay, sahadaki mücadelesini de sürdürüyor. Siyah-beyazlılar yarın Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Söke 1970'i Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ağırlayacak.

Karşıyaka derbisinde kırmızı kart gören Teknik Direktör Tuna Üzümcü'nün görev yapamayacağı karşılaşmada Altay'ın eksikler nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmesi bekleniyor.