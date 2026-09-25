Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 112 yıllık Altay'da yönetim belirsizliği sürerken Başkan Sinan Kanlı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kayyum atanması için açılan davadan feragat etme kararı aldıklarını belirten Kanlı, kulübü kongreye götürmeyi ve yeni bir yönetim kurulu oluşturmayı planladıklarını söyledi.

'BU CAMİAYA GİRDİK BİR KERE'

Sosyal medyada katıldığı yayında Altay ile gönül bağı kurduğunu anlatan Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Her 'Bırakacağız' dediğimizde aday çıkmadı. Aday çıkmazsa mecbur yapacağız. Her zaman hazırız. Güzel bir yönetim kurulu kurmaya çalışıyoruz. Biz de öğrendik bu işi. Gönül bağı kurduk. Bu camiaya girdik bir kere."

Geçen sezon kulübün acil ödemelerinden biri için eşinin otomobilini sattığını da açıklayan Kanlı, kulüpten herhangi bir alacağının bulunmadığını ve yaptığı ödemeleri bağış olarak kaydettirdiğini söyledi.

'20 MİLYON EURO BORÇ VAR'

Kulüp personelinin 7-8 aylık maaş alacağı bulunduğunu belirten Sinan Kanlı, mevcut bütçede FIFA dosyaları, avukatlık giderleri ve personel ödemeleri arasında tercih yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kanlı ayrıca yaklaşık 20 milyon euroluk borç nedeniyle transfer yasağını kısa vadede kaldırmalarının mümkün görünmediğini kaydetti.

BUCA DERBİSİNE DEPLASMAN YASAĞI

Öte yandan Altay'ın pazar günü Bucaspor 1928 ile oynayacağı İzmir derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tribünde yer alamayacak.

İl Spor Güvenlik Kurulu, iki takım taraftarları arasındaki gerginlikleri dikkate alarak Altay taraftarına deplasman yasağı getirdi.