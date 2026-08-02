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Kaynak: DHA

TFF 3. Lig'de yönetim belirsizliği nedeniyle yeni sezona hazırlanamayan Türk futbolunun 112 yıllık köklü kulübü Altay'da kayyım tehlikesi yaşanırken camiayı umutlandıran bir çağrı geldi.

Başkan Sinan Kanlı'nın yatırımcı bulunamadığı gerekçesiyle kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvuracağını açıklamasının ardından geçen sezon kısa süre yatırımcı olarak görev yapan Vahdettin Heyal'den dikkat çeken bir mesaj verdi.

'ALTAY SAHİPSİZ DEĞİLDİR'

Kayyım kararına karşı olduklarını belirten Heyal, kulübü yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

"Altay sahipsiz değildir. Günlerdir 'Varız' diyoruz, 'Yok' diyorlar. Hiç kayyıma gitmesinler. Seçimli genel kurul kararı alsınlar. Biz o tarihe kadar takımı sahaya çıkarıp kulübü yönetiriz." ifadelerini kullanan Heyal, yönetime talip olduklarının altını çizdi.

HEDEF ÖNCE LİGDE KALMAK

Heyal, ikinci aşamada şirketleşme sürecini hayata geçirmek istediklerini belirterek kulübün FIFA dosyalarını kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni sezon için öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade eden Heyal, sonraki sezon ise üst lige çıkmayı planladıklarını dile getirdi.

'KAYYIMA GEREK YOK'

Kulübe yatırım yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Heyal, "Yatırımcı yok diyerek camiayı uyutuyorlar. Kayyıma hiç gerek yok. Biz her türlü parayı koyarız. Kulübün sevk ve idaresini yaparız." açıklamasını yaptı.

SİNAN KANLI KAYYIM BAŞVURUSUNU AÇIKLAMIŞTI

Altay Başkanı Sinan Kanlı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel kurulda yönetime aday olmayan eski yönetim çevresinden bir çalışma yürütüldüğüne dair bilgi aldığını belirtmişti.

Buna rağmen yatırımcı konusunda somut bir adım göremediklerini ifade eden Kanlı, kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvuracaklarını duyurmuştu.