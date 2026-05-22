Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, yerel mutfak kültürünün korunması, sürdürülebilirliği ve gelecek kuşaklara aktarılması üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Merve Onur’un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte konuşmacılar; sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri, eğitimciler, yiyecek-içecek sektörü temsilcileri ve şeflerin yerel gastronomi mirasının yaşatılmasındaki katkılarına dikkat çekti.

Program kapsamında düzenlenen tadım bölümünde, Kayseri mutfağına özgü mantı, yağlama, ezme ve kurşun aşı çorbası gibi yöresel tatlar katılımcılara sunuldu. Ayrıca üniversitenin Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan özel ürünlerin farklı sunum teknikleriyle tanıtımı gerçekleştirildi. Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yetiştirilen çeşitli yenilebilir ürünler ile ata tohumları da etkinlik alanında sergilendi.

Etkinliğe; üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, çeşitli aşçılık ve ikram hizmetleri programları ile uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri katıldı. Sivil toplum kuruluşları ve yiyecek-içecek sektöründen paydaşların da yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Türk mutfak kültürünün önemi ve korunmasına yönelik konuşmalar yapıldı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin, Kayseri Üniversitesi’nin gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki güçlü akademik altyapısı ve uzman kadrosuyla anlamlı bir atmosferde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Türk mutfağının sahip olduğu zenginlik ve çeşitliliğe dikkat çekerek, üniversite olarak hem akademik hem de uygulamalı çalışmalarla Türk mutfağının gelişimine katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti.