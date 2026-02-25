Sezona Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, beklenen sonuçları alamayınca yollarını ayırmıştı. Devre arasında Karadağlı teknik adam Radomir Djalovic ile anlaşan Kayserispor, üst üste alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle bu işbirliğini de sonlandırdı. Son iki karşılaşmada takım, Sportif Direktör Muhammed Türkmen’in yönetiminde sahaya çıktı.

Kulüp, 55 yaşındaki deneyimli Norveçli hoca Erling Moe ile prensipte mutabakata ulaştı. Moe, gece uçuşuyla Kayseri’ye ulaştı. Havalimanı çıkışında Kayserispor Asbaşkanı Süleyman Akın ve bir grup taraftar tarafından karşılanan Moe’ye yoğun ilgi gösterildi.