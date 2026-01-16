Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına daha iddialı girmek için kadrosunu güçlendirmek isteyen Kayserispor, savunma hattına geçtiğimiz günlerde bir transfer yapmıştı

Kayserispor, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Ronael Pierre-Gabriel ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin anlaştığı, Ronael Pierre-Gabriel 2 gün önce Kayseri'ye gelmişti.



KAYSERİ'DEN KAÇTI

Geçtiğimiz günlerde şehre gelen oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Faruk Aydemir'in haberine göre 2 gün önce Kayseri'ye getirilen Ronael Pierre-Gabriel, sürpriz bir şekilde Kayseri'den kaçtı.

ESKİ TAKIMINA YAKIN HESAPLARDAN DUYURU

Ronael Pierre-Gabriel'in eski takımı Dinamo Zagreb'e yakın hesaplardan duyuru geldi. Yapılan paylaşımda, "Kayserispor'a RPG transferi iptal edildi. Kayserispor daha önce kararlaştırılan sözleşme şartlarını değiştirmeye çalıştı ve Pierre-Gabriel kulübün yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrendi" ifadeleri yer aldı.