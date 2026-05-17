Süper Lig’in son haftasında küme düşen Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.

İLK YARIDA KONYASPOR ETKİLİYDİ

Konyaspor maçın ilk bölümünde daha atak bir görüntü sergiledi. 28. dakikada İsmail Esat’ın sert şutu direkten dönerken, 32. dakikada Svendsen net fırsatı değerlendiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, 47. dakikada Eren Yağmur’un golüyle 1-0 öne geçti.

Kayserispor ise bu gole yalnızca 2 dakika sonra yanıt verdi. Brenet’in asistinde Laszlo Benes skoru 1-1’e getirdi.

KAYSERİSPOR GALİBİYETİ ALDI

74. dakikada yine Brenet’in ortasında Fedor Chalov sahneye çıktı ve attığı golle Kayserispor’a 2-1’lik galibiyeti getirdi.

LİGDE DURUM

Bu sonuçla Kayserispor sezonu 30 puanla tamamlayarak lige galibiyetle veda etti. Konyaspor ise 40 puanda kaldı.