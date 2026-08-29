Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kayserispor yönetimi, TFF 1. Lig’in 4. haftasında oynanacak Kayserispor-Bursaspor karşılaşması öncesinde Bursaspor yönetimini ağırladı.

Maç öncesi düzenlenen dostluk yemeği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İKİ KULÜP YÖNETİMİ BİR ARAYA GELDİ

Programa; Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç katıldı.

Buluşmada ayrıca Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ve yönetim kurulu üyeleri ile Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Beyhan, Yücel Şahin ve Samet Sarıoğlu yer aldı.

KAYSERİSPOR’DAN AÇIKLAMA

Kayserispor Kulübü, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada iki köklü camianın bir araya geldiğini belirtti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Türk futbolunun iki köklü camiasını bir araya getiren bu anlamlı buluşmada sporun dostluk, kardeşlik ve birlik ruhunu bir kez daha yaşadık. Nazik katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz.”

Kayserispor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşma öncesi gerçekleştirilen buluşma, dostluk mesajlarıyla tamamlandı.