Teknik direktör Radomir Djalovic’in raporu doğrultusunda eksik görülen bölgelere yönelen Kayserispor, yapılan takviyelerle çalışmalarına hız verdi. İç Anadolu temsilcisi, transfer döneminde üç ismi kadrosuna kattı.
Gaziantep FK’den savunma oyuncusu Semih Güler, Hatayspor’dan orta saha Görkem Sağlam ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın genç futbolcusu Sam Mather, Kayserispor’un Antalya kampına katılan isimler oldu.
Yeni transferler, kamp alanında Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile birlikte fotoğraf çektirdi.
RESMİ AÇIKLAMA İÇİN TRANSFER TAHTASI BEKLENİYOR
Kulüp cephesinde transfer tahtasının açılması için yürütülen çalışmalar sürerken, resmi açıklamaların sürecin tamamlanmasının ardından yapılması planlanıyor.