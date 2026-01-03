Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Kayserispor, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Süper Lig ekibinin, Manchester United forması giyen genç sol kanat oyuncusu Sam Mather için resmi temaslara başladığı öne sürüldü. Manchester Evening News’un haberine göre sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

MATHER AYRILIĞA SICAK

Manchester United U21 takımında forma giyen ancak A takımda yeterli süre bulamayan Sam Mather’ın, düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmeye istekli olduğu belirtildi. Haberde, Kayserispor’un hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmelere başladığı, Almanya ve Yunanistan’dan da talipleri bulunan Mather için resmi teklifin sunulduğu ifade edildi.

KAYSERİSPOR FORMSUZ

Süper Lig’de sezonun ilk devresinde çıktığı 17 maçta 15 puan toplayan Kayserispor, formsuz bir takım kimliğine büründü. Devre arasında takviyeler gelecek.

SAM MATHER'IN PERFORMANSI

Sol kanatta görev yapan Sam Mather, 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu sezon 6 maçta 355 dakika süre alan İngiliz futbolcu, 2 asistlik katkı sağladı.