Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe takımın başında çıktığı ilk maçta Gençlerbirliği deplasmanından beraberlikle dönmüştü.

Taraftarın önünde ilk maçına Trabzonspor'a karşı çıkacak olan Norveçli teknik adam bu mücadeleyi çıkışa geçmeleri için önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Gençlerbirliği maçına hazırlık yapmak için yeterli süre olmadığına değinen Moe Trabzonspor maçına ise iyi hazırlandıklarını ve 3 puan için sahada olacaklarını belirtti.

ERLING MOE: 'TRABZONSPOR MAÇINDA DESTEK BEKLİYORUZ'

Erling Moe Trabzonspor maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu maça odaklandık. Ondan sonra oynayacağımız maçları şu an düşünmüyoruz. Tek düşündüğümüz ve bizim için tek önemli şey Trabzonspor maçı. Bu maçı kazandıktan sonra diğerlerine bakacağız.

Trabzonspor iyi takım. Bunun farkındayız. Önemli olan bizim ne yapacağımız. Odak noktamızın kendimiz olması gerekiyor. Trabzonspor maçında iyi performans ortaya koyarak netice almak ve takım halinde yeniden güven inşa etmek istiyoruz.

İlk maçıma deplasmanda çıktım. Orada çok ciddi bir taraftar desteği vardı. Evimizdeki Trabzonspor maçında da bu desteği bekliyoruz. Bu desteğe ihtiyacımız var. Taraftarımıza sahaya kalbimizi ve bütün inancımızı yansıtacağımızın sözünü veriyoruz. Trabzonspor maçından iyi sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız."