Süper Lig’e veda eden Kayserispor, teknik direktör Erling Moe ile yollarını ayırma kararı aldı.
24 Şubat’ta göreve getirilen ve 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Norveçli çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Moe, Kayserispor’un küme düşmesini engelleyemedi.
Kulüp yönetiminin, sözleşmede yer alan “Takım küme düşerse sözleşme tek taraflı feshedilir” maddesi nedeniyle deneyimli teknik adama tazminat ödemeyeceği öğrenildi.
55 yaşındaki teknik direktör, Süper Lig’in son haftasında oynanacak Konyaspor karşılaşmasında son kez takımın başında sahaya çıkacak.