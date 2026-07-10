Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Kayserispor'da, kulübün en istikrarlı ve aidiyeti yüksek isimlerinden biri olan Ramazan Civelek ile yollar resmen ayrıldı. Tam 6 sezondur sarı-kırmızılı formayı büyük bir gururla taşıyan ve saha içi kadar saha dışındaki duruşuyla da taraftarın sevgisini kazanan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir veda mesajıyla ayrılığı duyurdu. Ayrılık kararıyla kulüpteki uzun soluklu dönemi noktalayan Civelek, mesajında içini rahat olduğunu vurguladı.

"İÇİM RAHAT, ELİMDEN GELEN HERS ŞEYİ YAPTIM"

Her zaman takımı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığının altını çizen Ramazan Civelek, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Hangi şartta olursa olsun bu kulüp için mücadele etmekten, bu armayı en iyi şekilde temsil etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. İçim rahat; çünkü elimden gelen her şeyi yaptığımı biliyorum. Bazen vedalaşmak en doğru karardır." Kayserispor'da geçirdiği yıllar boyunca yaşadığı tüm hatıraları hayatı boyunca gururla hatırlayacağını ifade eden 30 yaşındaki futbolcu; birlikte mesai harcadığı kulüp başkanlarına, teknik direktörlere, takım arkadaşlarına ve kulüp personeline teşekkür etti.

KAPALI KALE TARAFTAR GRUBUNA ÖZEL TEŞEKKÜR

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisinde çok ayrı bir yeri olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, özellikle iç sahada ve zorlu deplasmanlarda takımı asla yalnız bırakmayan, kendilerine her koşulda itici güç olan Kapalı Kale taraftar grubuna minnettarlığını dile getirdi. Kayserispor'un bundan sonraki süreçte hak ettiği başarılara ve üst sıralara ulaşmasını canıgönülden temenni eden deneyimli orta saha, duygusal veda mesajını, "Hakkınızı helal edin. Benim de varsa hakkım, sonuna kadar helal olsun" sözleriyle tamamlayarak helallik istedi.

6 SEZONDA 178 MAÇLIK DEV İSTİKRAR

2020-2021 sezonunda adım attığı Kayserispor'da istikrarlı performansıyla her teknik direktörün vazgeçilmezleri arasında yer alan Ramazan Civelek, sarı-kırmızılı kulübün modern tarihindeki en çok maça çıkan isimlerden biri oldu. Görev aldığı 6 sezon boyunca toplam 178 resmi müsabakada sahaya çıkan başarılı oyuncu, bu süreçte takımına 7 gol ve 13 asistlik skor katkısı sağladı. Hem sağ bek hem de orta sahanın sağında joker olarak görev yapan 30 yaşındaki oyuncunun sonraki durağının hangi kulüp olacağı ise spor kamuoyunda merak konusu oldu.