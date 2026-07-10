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Kayserispor ile yollarını ayıran Furkan Soyalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı camiaya veda etti. 29 Haziran’da sözleşmesini fesheden tecrübeli futbolcu, Kayseri’de geçirdiği dönemi unutamayacağını ifade etti.

“SON ANA KADAR MÜCADELE ETTİM”

Furkan Soyalp açıklamasında, sezon boyunca elinden gelenin fazlasını vermeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bazen futbolda her şeyinizi ortaya koysanız da yetmeyebiliyor. Bu sezon boyunca sahada, antrenmanda, iyi günde ve kötü günde elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. İyi oynadığım günler oldu, kötü oynadığım da. Ama maç bittiğinde vücudumun son gücünü kullanmadığı hiç olmadı. Pes etmemek için son ana kadar savaştık. Ancak ne yazık ki emek her zaman karşılığını vermiyor.”

TARAFTARLARA VE KAYSERİ HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Tecrübeli futbolcu, birlikte çalıştığı takım arkadaşlarına, teknik ekibe, yöneticilere ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, Kayserispor taraftarı ile Kayseri halkına da özel bir parantez açtı.

“Burada geçirdiğim süre boyunca bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, yöneticilere, kulüp çalışanlarına ve her şartta takımının yanında olan büyük Kayserispor taraftarına ve Kapalı Kale’ye minnettarım. Söylemeden geçemeyeceğim; ilk geldiğim günden bu yana, kendi içlerindeki savaşçı ruhun yansımasını bana yakıştıran Kayseri halkına sonsuz teşekkür ediyorum.”

“BU FORMAYI TAŞIMAK UNUTULMAZDI”

Veda mesajını duygusal sözlerle tamamlayan Furkan Soyalp, “Bu formayı taşıdığım her gün benim için büyük bir gurur ve unutulmaz bir tecrübe olarak kalacak. Her şey için teşekkürler Kayserispor!” ifadelerini kullandı.