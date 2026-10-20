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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, FIFA'dan gelen iki yeni transfer ve tescil yasağıyla karşı karşıya kaldı. Kulüp, yeni yasakların Ali Karimi ve Vito Tercolo dosyalarından kaynaklandığını açıkladı.

TOPLAM BORÇ 1 MİLYON 934 BİN EURO

Kayserispor'un transfer yasağı bulunan dosyaları ve tutarları şöyle:

Erling Moe: 120 bin Euro

Hussain Etzaz Mozafar: 60 bin Euro

Trond Strande: 60 bin Euro

Carlos Mane: 75 bin Euro

Mehdi Bourabia: 456 bin Euro

Ali Karimi: 1 milyon 7 bin Euro

Vito Tercolo: 156 bin Euro

Kulüp, 7 dosyanın toplam tutarının 1 milyon 934 bin Euro olduğunu, son gelen iki dosyanın ise toplam 1 milyon 163 bin Euro olduğunu bildirdi.

YASAKLAR ÖDEMEYLE KALDIRILABİLECEK

Kayserispor, transfer yasaklarının tamamının “öde-kaldır” niteliğinde olduğunu açıkladı. İlgili borçların ödenmesi ve FIFA'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından yasakların kaldırılabileceği belirtildi.

Kulüp ayrıca dosyaların çözüme kavuşturulması ve transfer yasaklarının kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.