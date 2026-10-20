Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, FIFA'dan gelen iki yeni transfer ve tescil yasağıyla karşı karşıya kaldı. Kulüp, yeni yasakların Ali Karimi ve Vito Tercolo dosyalarından kaynaklandığını açıkladı.
TOPLAM BORÇ 1 MİLYON 934 BİN EURO
Kayserispor'un transfer yasağı bulunan dosyaları ve tutarları şöyle:
Erling Moe: 120 bin Euro
Hussain Etzaz Mozafar: 60 bin Euro
Trond Strande: 60 bin Euro
Carlos Mane: 75 bin Euro
Mehdi Bourabia: 456 bin Euro
Ali Karimi: 1 milyon 7 bin Euro
Vito Tercolo: 156 bin Euro
Kulüp, 7 dosyanın toplam tutarının 1 milyon 934 bin Euro olduğunu, son gelen iki dosyanın ise toplam 1 milyon 163 bin Euro olduğunu bildirdi.
YASAKLAR ÖDEMEYLE KALDIRILABİLECEK
Kayserispor, transfer yasaklarının tamamının “öde-kaldır” niteliğinde olduğunu açıkladı. İlgili borçların ödenmesi ve FIFA'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından yasakların kaldırılabileceği belirtildi.
Kulüp ayrıca dosyaların çözüme kavuşturulması ve transfer yasaklarının kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.