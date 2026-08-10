Kaynak: İHA

Kayserispor Kulübünde yapılan açıklamada, "1. Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında, Akhisar’da karşılaştığımız Vanspor’u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sezon öncesinde oldukça yoğun ve zorlu bir süreçten geçtik. Transfer tahtamızın açılması, kadromuzun güçlendirilmesi ve takımımızın lige hazır hale gelmesi adına büyük bir mücadele ortaya koyduk. Bugün sahada alınan bu galibiyet, verilen emeğin ilk karşılığı olması açısından bizler için ayrıca anlamlıdır. Başta Başkanımız Sayın Ali Çamlı olmak üzere, bu süreçte büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan Yönetim Kurulumuza, kulüp çalışanlarımıza ve Kayserispor’umuzun başarısı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sahada Kayserispor armasının ağırlığına yakışır şekilde mücadele eden futbolcularımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyoruz. 90 dakika boyunca ortaya konulan mücadele, disiplin ve kazanma arzusu, gelecek adına bizleri son derece memnun etmiştir.

Bu galibiyet bizim için yalnızca üç puan değil; yeni sezona duyduğumuz inancın ve belirlediğimiz hedeflerin ilk adımıdır. Önümüzde uzun ve zorlu bir lig maratonu bulunduğunun bilincindeyiz. Ayaklarımız yere sağlam basacak, her karşılaşmaya aynı ciddiyet, kararlılık ve kazanma arzusuyla çıkacağız. Hedefimiz sezon sonunda Kayserispor’umuzu hak ettiği yere taşımaktır. Akhisar’da aldığımız bu galibiyetin, sezon boyunca yaşayacağımız nice güzel günlerin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Takımımızı Akhisar’da yalnız bırakmayan, kilometrelerce yol kat ederek tribündeki yerini alan ve 90 dakika boyunca desteğini esirgemeyen büyük Kayserispor taraftarına ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu galibiyet, büyük Kayserispor camiasının ortak başarısıdır. Sezona üç puanla başlayan takımımızı bir kez daha tebrik ediyor, galibiyetin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.