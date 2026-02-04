Süper Lig’de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Kayserispor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, PAOK’ta forma giyen 27 yaşındaki forvet Fedor Chalov’u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kayserispor'un yaptığı transfer açıklaması şu şekilde:
Fedor Chalov ile Kulübümüz arasında sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.
Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.
FEDOR CHALOV'UN PERFORMANSI
27 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon PAOK formasıyla 24 maça çıkarken takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.